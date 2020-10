Gesellschaft

16:56 Uhr | 23.10.2020

Kritik an Kommunikation der Hamburger Schulbehörde

Elterninitiative kritisiert Krisenmanagment

Die Elterninitiative "Familien in der Krise" hat heute einen blauen Brief an die Hamburger Schulbehörde übergeben. In dem Brief enthalten sind über 80 Elternfragen an den Senator Ties Rabe, wie der Unterricht im Herbst und Winter durchgängig stattfinden kann. Die Elterninitiative kritisiert vor allem die fehlende Kommunikation mit der Behörde, und fordert aus ihrer Sicht nachvollziehbare und verhältnismäßige Maßnahmen zum Infektionsschutz ihrer Kinder in der Schule. Die Elterninitiative "Familien in der Krise" setzt sich bundesweit mit dem corona-bedingten Krisenmanagement der Schulen auseinander.