14:23 Uhr | 23.10.2020

Offizieller Start der Winterzeit

Zeitumstellung am Wochenende

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag ist es wieder so weit und die Uhren werden umgestellt. Damit endet offiziell die Sommerzeit und es beginnt die Winterzeit. Von 3 Uhr auf 2 Uhr wird die Zeit eine Stunde zurückgestellt, am Wochenende kann also eine Stunde länger geschlafen werden. Seit Jahren wird bereits über die Sinnhaftigkeit der Zeitumstellung diskutiert.