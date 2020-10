Gesellschaft

13:19 Uhr | 23.10.2020

Neuer Rekordwert in Hamburg

360 Corona-Neuinfektionen gemeldet

Erneut neuer Rekordwert: Seit Donnerstag sind in Hamburg 360 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. So viele neue Fälle innerhalb eines Tages hat es in der Hansestadt noch nie gegeben. Auch der Inzidenzwert ist innerhalb der letzten Tage stark angestiegen: Stand heute liegt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Hamburg bei 75,1. Weiterhin ist auch die Zahl der Personen in Hamburger Krankenhäusern weiter angestiegen: Seit gestern sind 13 weitere Patienten hinzugekommen. Aktuell werden 92 Personen stationär behandelt, davon 30 auf der Intensivstation.