Blaulicht

17:53 Uhr | 22.10.2020

Polizeipräsident zur neuen Befragung

Umfrage zu Sicherheit und Kriminalität startet

Wie sicher fühlen Sie sich in ihrem Stadtteil? Haben Sie selbst vielleicht schon mal Gewalt erfahren? Und wie nehmen Sie die Arbeit der Polizei wahr? Das will das Bundeskriminalamt mit einer deutschlandweiten Befragung herausfinden. Auch Hamburg nimmt daran teil und weitet den Umfang der Befragung aus. Die Polizei will so mehr über das Dunkelfeld erfahren, um Maßnahmen besser anpassen zu können. Die Teilnahme an der sogenannten SKiD-Umfrage ist freiwillig. Die Polizei betonte heute, Teilnehmerinnen und Teilnehmer würden nur per Post kontaktiert. Die ersten Informationsbögen seien schon in dieser Woche ausgestellt worden.