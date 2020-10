Gesellschaft

14:37 Uhr | 22.10.2020

Zukunft des Fischmarkts ungewiss

Eröffnung für kommenden Sonntag abgesagt

Der Hamburger Fischmarkt wird am kommenden Sonntag nicht eröffnen. Das hat das Bezirksamt Altona gegenüber Hamburg 1 bestätigt. „Die Wiedereröffnung des Hamburger Fischmarktes liegt im Interesse des Bezirksamtes Altona. Eine Wiederaufnahme wird am 25. Oktober aber noch nicht stattfinden, da der Zuschlag für den ausgeschriebenen Sicherheitsdienstleister erst in diesen Tagen erfolgen wird." Der Betrieb des Fischmarkts im November könnte unter strengen Hygienemaßnahmen mit angepassten Öffnungszeiten und einer Begrenzung auf 500 Besucher erfolgen.