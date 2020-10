Blaulicht

14:22 Uhr | 22.10.2020

270 Drahtesel im September gestohlen

Weniger Fahrraddiebstähle in Hamburg

Die Zahl der Fahrraddiebstähle in Hamburg ist im letzten Monat deutlich zurückgegangen. So sind im September rund 270 Drahtesel gestohlen worden. Das sind rund 17,5 Prozent weniger im Vergleich zum Vormonat. Damit ist die Zahl der Fälle seit April erstmals wieder rückläufig. Leicht angestiegen sind die Zahlen jedoch in den Bereichen rund um Harburg, Wilhelmsburg, Neugraben und Bergedorf. Insgesamt sind in diesem Jahr bereits mehr als 8.000 Fahrraddiebstähle angezeigt worden.