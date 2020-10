Gesellschaft

14:21 Uhr | 22.10.2020

Neuer Rekordwert

276 Corona-Neuinfektionen gemeldet

Neuer Rekordwert: Seit Mittwoch sind in Hamburg 276 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. So viele neue Fälle innerhalb eines Tages hat es in der Hansestadt noch nie gegeben. Der bisherige Rekordwert lag bei 248 Neuinfektionen am 24. März. Auch der Inzidenzwert ist innerhalb der letzten Tage stark angestiegen: Stand heute liegt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Hamburg bei 64,6. Die kritische Marke von 50 wurde bereits am Montag überschritten. Auch die Zahl der Personen in Hamburger Krankenhäusern steigt weiter an: Seit gestern sind sieben weitere Patienten hinzugekommen. Aktuell werden 79 Personen stationär behandelt, davon 27 auf der Intensivstation.