Gesellschaft

12:49 Uhr | 22.10.2020

Beschäftigte im öffentlichen Dienst fordern mehr Lohn

Warnstreik: Ver.di-Kundgebung am Fischmarkt

Warnstreik im öffentlichen Dienst: Rund 500 Beschäftigte der Stadtreinigung, HPA, Bundesagentur und Bundesbehörden haben sich heute Vormittag zur ver.di-Kundgebung am Fischmarkt versammelt. Die Arbeitnehmenden wollen damit den Druck auf die Arbeitgeber in der laufenden, dritten Tarifrunde erhöhen. Die Verhandlungen haben heute Vormittag in Potsdam begonnen. Mit Ergebnissen sei laut einer ver.di-Sprecherin frühestens morgen zu rechnen. Die Verhandlungen könnten sich jedoch auch noch bis Sonntag hinziehen. Ver.di fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst 4,8 % mehr Lohn, mindestens jedoch 150 Euro monatlich, und höhere Azubi-Gehälter. Während der vergangenen Wochen hatte es bereits etliche Streikaktionen von Beschäftigten im öffentlichen Dienst gegeben.