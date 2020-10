Politik

18:00 Uhr | 21.10.2020

Opposition kritisiert Senatspläne

Haushalt: Senat will auch 2021/22 kräftig investieren

Jetzt in der Coronazeit müssen viele die Gürtel enger schnallen. Auch die Stadt wird die Coronakrise in den nächsten Jahren finanziell zu spüren bekommen. Wie also das Geld künftig verteilen? Darum ging es in den vergangenen drei Tagen im Rathaus - bei den Beratungen des Senats zum Haushaltsplan für die kommenden zwei Jahre. Heute haben der Finanzsenator und der Bürgermeister den Entwurf dazu vorgestellt.