Gesellschaft

18:17 Uhr | 21.10.2020

Änderungen vor allem für die Oberstufe

Neue Corona-Regeln an Hamburgs Schulen

Mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen in der Stadt hatte der Senat bereits zum Start nach den Herbstferien strengere Corona-Regeln auch an Hamburgs Schulen eingeführt. So müssen seit Montag alle Schüler der Oberstufe und der Berufsschulen nun auch Masken während des Unterrichts tragen. Außerdem wird alle 20 Minuten stoßgelüftet. Wie der Unterricht unter diesen neuen Bedingungen funktionieren kann, haben wir uns an der Stadtteilschule Alter Teichweg angeschaut.