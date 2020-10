Gesellschaft

12:55 Uhr | 21.10.2020

Beschäftigte in Kultureinrichtungen legen die Arbeit nieder

Erneuter Warnstreik im öffentlichen Dienst

Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der Hamburger Kultureinrichtungen sowie der HPA heute zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Neben einer Kundgebung am Jungfernstieg fand auch eine Kanuaktion auf der Binnenalster statt. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Erhöhung der Tabellenentgelte um mindestens 150 Euro monatlich, sowie eine Erhöhung der Auszubildendengehälter um 100 Euro monatlich. Am Donnerstag sollen die Tarifverhandlungen in Potsdam weitergehen.