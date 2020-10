Wirtschaft

18:13 Uhr | 20.10.2020

Unter dem Motto "Gemeinsam Einzigartig - Weil wir Hamburg sind"

Verkaufsoffener Sonntag am 25. Oktober

Am kommenden Sonntag, den 25. Oktober, findet ein zusätzlicher verkaufsoffener Sonntag in der Hamburger Innenstadt und der HafenCity statt. Unter dem Motto „Gemeinsam Einzigartig – Weil wir Hamburg sind“ öffnen die Läden von 13-18 Uhr ihre Türen. Der verkaufsoffene Sonntag findet als Ausgleich für den aufgrund der Corona-Pandemie entfallenen Termin am 5. April statt.