17:56 Uhr | 20.10.2020

Boutique Bizarre feiert 30-jähriges Jubiläum

Edle Boutique und Ü18-Party-Attraktion

Sie ist einer der berühmtesten Sex-Shops in ganz Deutschland – Die Boutique Bizarre auf der Reeperbahn. Was einst als kleiner Ableger des Erotica Kaufhauses begann, ist mittlerweile zu einem der größten Erotik Entertainment Stores Europas geworden. Im Oktober feiert die Boutique Bizarre nun ihr 30 jähriges Jubiläum und innerhalb der letzten Jahrzehnte, hat sich in Sachen Erotik so einiges verändert.