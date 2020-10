Gesellschaft

17:24 Uhr | 20.10.2020

Plädoyers der Generalstaatsanwaltschaft verlesen

Haftstrafen für die "Drei von der Parkbank" gefordert

Im Prozess gegen die „Drei von der Parkbank“ hat die Generaltstaatsanwaltschaft heute Haftstrafen in Höhe von drei bis dreieinhalb Jahren gefordert. Den zwei Männern und einer Frau wird Verbrechensverabredung zur Brandstiftung bzw. schwerer Brandstiftung vorgeworfen. Sie sollen als mutmaßlich Angehörige der linksextremistischen Szene für den zweiten G20-Jahrestag 2019 Brandanschläge im Hamburger Stadtgebiet geplant haben. Sie waren im Juli 2019 in Eimsbüttel samt einer Adressliste mutmaßlicher Anschlagsziele und verdächtiger Gegenstände festgenommen worden. Am Donnerstag beginnen die Plädoyers der Verteidigung. Mit einem Urteilsspruch ist frühestens Anfang November zu rechnen.