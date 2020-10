Gesellschaft

17:01 Uhr | 20.10.2020

Halb so viele Scheidungen wie Eheschließungen

Scheidungen: Hamburg bundesweit auf Platz 9

In Hamburg hat es im vergangenen Jahr halb so viele Scheidungen wie Eheschließungen gegeben. Das hat die Plattform betrugstest.com bei einer Analyse der 100 größten deutschen Städte herausgefunden. Demnach liege Hamburg auf Platz neun der Städte mit den meisten Scheidungen. Mit einer Quote von 0,73 Scheidungen pro Eheschließung ist Leverkusen Deutschlands Scheidungs-Hauptstadt.