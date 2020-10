Stadtgespraech

15:39 Uhr | 20.10.2020

"Der Abgrund, der mal Heimat war" an den Landungsbrücken

Wanderausstellung zu Braunkohleabbau

An den Landungsbrücken hat Greenpeace heute die Wanderausstellung „Der Abgrund, der mal Heimat war“ präsentiert. Mit Bildern des Braunkohleabbaus im rheinischen Revier thematisiert die Fotografin Jordis Antonia Schlösser, wie ganze Dörfer dem Kohleabbau weichen müssen. Die Wanderausstellung macht in über 20 deutschen Städten Halt. Dadurch soll auch an anderen Standorten auf das Thema aufmerksam gemacht werden. Laut eines Beschlusses der Bundesregierung solle spätestens im Jahr 2038 das letzte Kohlekraftwerk in Deutschland vom Netz gehen.