Gesellschaft

18:50 Uhr | 19.10.2020

Mitarbeitende in Krankenhäusern zum Streik aufgerufen

Erneuter Warnstreik im öffentlichen Dienst

Erneuter ganztägiger Warnstreik im öffentlichen Dienst: Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten in Hamburger Kitas, den Asklepios-Krankenhäusern und dem UKE, dem Desy Forschungszentrum sowie in Sozial- und Erziehungsdiensten dazu aufgerufen, morgen die Arbeit niederzulegen. Hintergrund ist die bevorstehende dritte Verhandlungsrunde über die Tarife im öffentlichen Dienst. In Hamburg sind rund 45.000 Beschäftigte von den Tarifverhandlungen betroffen. Das UKE und die Asklepios-Kliniken kritisieren unterdessen den ver.di-Streikaufruf. Eine verantwortungsvolle Versorgung der Patienten sei so nicht möglich.