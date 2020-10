Gesellschaft

18:24 Uhr | 19.10.2020

Senat kündigt weitere Einschränkungen an

Inzidenz-Wert überschreitet 50er-Marke

Lange zitterte die Stadt vor diesem Moment, heute ist es so weit: Der Inzidenz-Wert hat erstmals die kritische 50er-Marke überschritten. Aber was bedeutet das konkret für Hamburg? Und wie läuft der heutige Schulstart nach den Ferien an? Wir haben den aktuellen Corona-Stand für Sie zusammengefasst.