Sport

17:40 Uhr | 19.10.2020

Personalnot vor dem Nachholspiel gegen Aue

HSV: Bester Saisonstart seit 46 Jahren

Durch den 1:0-Auswärtssieg gegen Greuther Fürth am Sonnabend ist der HSV mit der Maximal Ausbeute von neun Punkten aus den ersten drei Begegnungen in die Saison gestartet. Das ist der beste Saisonstart seit 46 Jahren. Die Hamburger stehen damit auf Platz eins der Tabelle und das obwohl die Rothosen eine Partie weniger gespielt hat als die Konkurrenz. Nach zwei Corona-Fällen bei Gegner Erzgebirge Aue war der 3. Spieltag für die beiden Teams vor rund zwei Wochen ausgefallen. Am Mittwochabend erwartet der HSV die Auer zur Neuauflage im Volksparkstadion.