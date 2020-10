Verkehr

16:48 Uhr | 19.10.2020

Wenige Fluggäste trotz Herbstferien

Geringe Auslastung am Hamburger Flughafen

Auslastung am Hamburger Airport auch während der Herbstferien gering. Trotz umfangreicher Hygienekonzepte bei Fluggesellschaften und Hotels, nutzten gerade mal 20-25 Prozent der Passagiere des Vorjahres das Flugzeug. Aspekte wie Reisewarnungen und die Ausweisung von Risikogebieten haben die Reiseplanung in den Herbstferien stark beeinflusst. So verzeichnete der Airport lediglich ein Besucheraufkommen zwischen 10.000 und 15.000 Fluggästen pro Tag. Die beliebteste Urlaubsregionen waren Griechenland, Zypern und Italien. Normalerweise gehören die Herbstferien zu den passagierstärksten Tagen des Jahres mit täglich mehr als 50.000 an und abreisenden Fluggästen.