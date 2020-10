Gesellschaft

12:27 Uhr | 19.10.2020

Bei Erkältungsbeschwerden für bis zu sieben Tage

Krankschreibungen wieder telefonisch möglich

Ab heute sind Krankschreibungen wieder per Telefon möglich. Das hat der gemeinsame Bundesausschuss im Gesundheitswesen am Donnerstag bekannt gegeben. Angesichts steigender Corona-Zahlen können sich Menschen mit Erkältungsbeschwerden zunächst für bis zu sieben Tage krankschreiben lassen. Diese Regelung soll bis zum Jahresende gelten. Bereits in der Anfangsphase der Pandemie waren bundesweit telefonische Atteste möglich.