15:29 Uhr | 18.10.2020

Zaklin Nastic und Keyvan Taheri

Neue Doppelspitze bei den Hamburger Linken

Die Bundestagsabgeordnete Zaklin Nastic und der Bezirksabgeordnete Keyvan Taheri sind neue Landessprecher der Hamburger Linkspartei. Das Duo wurde heute auf dem Landesparteitag der Linken in Heimfeld gewählt. Nastic erhielt 77 von 122 Stimmen, was einer Zustimmung von 63,1 Prozent entspricht. Taheri wurde mit 67 von 123 Stimmen gewählt, einer Zustimmung von 54,5 Prozent. Nastic war bereits von 2016 bis 2018 Landessprecherin der Linken in Hamburg. Der Parteitag hätte eigentlich schon im Mai stattfinden sollen, musste Corona-bedingt allerdings verschoben werden.