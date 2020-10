Gesellschaft

15:22 Uhr | 18.10.2020

Corona-Update in Hamburg

162 Neuinfektionen gemeldet

In Hamburg sind am Sonnabend 162 Neuinfektionen gemeldet worden. 59 Patientinnen und Patienten mit dem Virus befinden sich derzeit im Krankenhaus, 17 von ihnen werden auf der Intensivstation betreut. Laut Institut für Rechtsmedizin sind 241 Personen im Zusammenhang mit einer COVID-19 Erkrankung gestorben. Der Inzidenzwert in Hamburg ist auf 49,8 angestiegen.