14:43 Uhr | 16.10.2020

Hamburg verschärft Corona-Maßnahmen

Ab Sonnabend: Sperrstunde in der Gastronomie

Ab morgen gilt auch in Hamburg die Sperrstunde in der Gastronomie. Wie der Senat bekannt gab, ist ab Sonnabend von 23 Uhr bis 5 Uhr des Folgetages der Betrieb von Gaststätten untersagt. In diesem Zeitraum gilt auch ein allgemeines Alkoholverkaufsverbot. Laut Hamburger Senat werden außerdem Zusammenkünfte im privaten Raum auf maximal 15 Personen beschränkt. Bei Feierlichkeiten im öffentlichen Raum sind maximal 25 Personen zulässig. Die Zahl der Neuinfektionen war in Hamburg zuletzt stark angestiegen. Seit gestern melden die Behörden 160 Neuinfektionen. Damit steigt die 7-Tage-Inzidenz auf 42,2.