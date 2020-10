Stadtgespraech

14:41 Uhr | 16.10.2020

Wahlbeteiligung würde um 10 Prozent steigen

Abschlussbericht zum Kinderwahlrecht

Der Abschlussbericht des Kinderwahlbüros zur Bürgerschaftswahl im Februar ist heute an Sozialsenatorin Melanie Leonhard überreicht worden. Mit dem Projekt sollte der Frage auf den Grund gegangen werden, welchen Einfluss ein Kinderwahlrecht auf politische Wahlen hätte. Laut dem Abschlussbericht, würde die Zahl der Wählerinnen und Wähler mit der Einführung eines Kinderwahlrechts um rund 10 Prozent steigen. Den Kindern waren besonders die Themen Umwelt und Klima wichtig. So hätten sich 56 Prozent der kleinen Wählerinnen und Wähler für die Grünen entschieden. Eigentlich hätte der Abschlussbericht bereits im Mai an die Politiker der Bürgerschaft überreicht werden sollen. Der Termin musste jedoch corona-bedingt ausfallen. Das Projekt wurde vom PROFUND Kindertheater in Kooperation mit dem FUNDUS THEATER ins Leben gerufen.