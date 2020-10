Verkehr

09:29 Uhr | 16.10.2020

Unangemeldeter Protest sorgt für Verkehrschaos

Demonstranten legen Verkehr auf der A1 lahm

Eine unangemeldete Demonstration hat gegen 5:30 Uhr den Verkehr auf der A1 in Höhe Moorfleet lahmgelegt. Rund 200 Menschen versperrten mit ihren Fahrzeugen die Autobahn in beide Richtungen auf Höhe der Norderelbbrücke. Polizei sperrte die Autobahn daraufhin in beide Richtungen. Hintergrund der Demonstration sei laut einer Polizeisprecherin der Armenien-Konflikt mit Aserbaidschan. In beide Richtungen entstanden kilometerlange Staus. Auch die A25 ist vom Verkehrschaos betroffen. Inzwischen ist die A1 wieder für den Verkehr freigegeben.