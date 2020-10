Blaulicht

09:23 Uhr | 16.10.2020

Biker bleibt verletzt auf der Straße liegen

PKW kollidiert mit Motorradfahrer

Im Berufsverkehr ist gestern Abend an der Nordschleswiger Straße/ Ecke Eulenkamp ein PKW mit einem Motorrad kollidiert. Beim Aufprall stürzte der Motorradfahrer von der Maschine und blieb verletzt auf der Straße liegen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsunfalldienst rekonstruiert den Unfall. Die Nordschleswiger Straße war am Abend längere Zeit gesperrt.