Stadtgespraech

18:05 Uhr | 15.10.2020

Das sind die Ergebnisse des Corona-Gipfels

Verschärfte Maßnahmen beschlossen

Ein langer Abend wurde das gestern: Gut acht Stunden haben sich die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin beraten. 35 und 50 sind und bleiben die entscheidenden Kennzahlen in der Bekämpfung der Coronapandemie. Die Kanzlerin sprach von einer Jahrhundertherausforderung. Was jetzt gilt und was bald in Hamburg gelten könnte: eine Übersicht.