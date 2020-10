Gesellschaft

15:13 Uhr | 15.10.2020

Alle 20 Minuten mit weit geöffnetem Fenstern lüften

Umweltbundesamt bestätigt Schulbehörde

Das Umweltbundesamt hat seine Empfehlungen zum Lüften in Schulen während der Corona-Pandemie veröffentlicht. Kern der Empfehlung sei es die Klassenräume alle 20 Minuten für fünf Minuten mit weit geöffnetem Fenster zu lüften. Damit bestäigen die Experten die getroffenen Regeln der Hamburger Schulbehörde. „Ich freue mich, dass das Umweltbundesamt mit seiner Handreichung die in Hamburg getroffenen Regeln für das Lüften in Unterrichtsräumen bestätigt. Damit sind Hamburgs Schulen gut vorbereitet auf die kalte Jahreszeit.“, so Schuldenator Ties Rabe. Die Handreichung soll nun über die Länder an alle Schulen in Deutschland verteilt werden.