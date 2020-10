Politik

07:23 Uhr | 15.10.2020

Bund und Länder einigen sich auf einheitlichere Corona-Maßnahmen

Corona-Gipfel in Berlin

Beim gestrigen Corona-Gipfel in Berlin haben sich Bund und Länder auf einheitlichere Maßnahmen im Umgang mit der Pandemie geeinigt. So sollen unter anderem Feiern noch stärker eingeschränkt und die Maskenpflicht an Orten mit hoher Ansteckungsrate verschärft werden. Auch soll in Zukunft schneller auf regionales Ausbruchsgeschehen reagiert werden und bereits bei einem Inzidenz-Wert von 35 weitere Maßnahmen, wie etwa eine Sperrstunde im betroffenen Landkreis für Restaurants und Kneipen ab 23 Uhr, erfolgen. Liegt dieser Wert über 50, sollen dann schärfere Einschränkungen, wie beispielsweise die Begrenzung von Veranstaltungen auf 100 Teilnehmer, gelten. Beim Thema Beherbergungsverbot konnten sich die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Merkel gestern allerdings nicht auf eine einheitliche Regelung einigen. Nach den Herbstferien soll darüber im November erneut diskutiert werden.