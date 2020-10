Blaulicht

08:24 Uhr | 14.10.2020

Ursache noch unklar

Brand im Bundeswehrkrankenhaus

Im Bundeswehrkrankenhaus in Wandsbek ist in der vergangenen Nacht ein Feuer in einem Aufenthaltsraum in einem Funktionsbereich nahe der Operationssäle ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Bereiche der Klinik verhindern und den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Insgesamt waren 45 Einsatzkräften der Feuerwehr vor Ort. Die Ursache des Feuers ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.