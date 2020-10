Stadtgespraech

18:21 Uhr | 13.10.2020

Endgültiges Aus für Filiale in der Mönckebergstraße

Galeria Kaufhof schließt bereits morgen

Die Corona-Pandemie verlangt dem Einzelhandel einiges ab. Der Konzern Galeria Karstadt Kaufhof kränkelt aber schon länger und schließt daher nun nach und nach Filialen in ganz Deutschland. In Hamburg hat der Ausverkauf in der Mönckebergstraße bereits im Juli begonnen, jetzt sind die Regale so gut wie leer.