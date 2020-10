Gesellschaft

18:17 Uhr | 13.10.2020

Gesundheitssenatorin appelliert an die Menschen

Grippe-Impfung für Risikopatienten

Herbstzeit ist für gewöhnlich Erkältungszeit. Und jetzt beginnen auch die Monate, in denen die Grippe Hochkonjunktur hat. Im Gegensatz zum Coronavirus, gibt es gegen die Grippeviren aber auch in diesem Jahr wieder einen Impfstoff. Zuletzt hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dazu aufgerufen, sich impfen zu lassen. Hamburgs Gesundheitssenatorin tat es ihm am Dienstag gleich.