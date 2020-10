Blaulicht

17:25 Uhr | 13.10.2020

Feuerwehr musste gefährlichen Stoff sicherstellen

Buttersäure-Anschlag auf Friseursalon

Buttersäure-Anschlag auf einen Friseursalon in der Luruper Hautpstraße. Der Eigentümer hatte die Feuerwehr verständigt nachdem er beim Aufschließen des Ladens einen beißenden Geruch festgestellt hatte. In einem mobilen Labor stellten die Fachkräfte dann fest, dass es sich bei dem unbekannten Stoff um Buttersäure handelt. Wer die Buttersäure in dem Laden platziert hat ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.