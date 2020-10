Gesellschaft

18:17 Uhr | 12.10.2020

Regel-Flickenteppich verwirrt einige Hamburger

Maskenpflicht an öffentlichen Orten

Es vergeht derzeit kaum ein Tag, an dem Politiker nicht mahnen und appellieren: Es gelte jetzt, die Regeln einzuhalten um schlimmeres zu verhindern. Seit Ende letzter Woche überschreitet Hamburg täglich die sieben-Tage-Inzidenz von 35. So auch heute wieder. Der Senat hat daher am Wochenende angekündigt, die Regeln zu verschärfen. Und daher gilt in Hamburg ab heute auch eine Maskenpflicht an einigen belebten Plätzen im Freien. Auch in öffentlichen Gebäuden und in Restaurants ist das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen nun für alle verpflichtend.