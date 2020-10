Sport

12.10.2020

Die wichtigsten Sportmeldungen des Tages

HSV-Kapitän Leibold fällt aus

Der HSV muss am kommenden Wochenende in Fürth auf die Dienste von Kapitän Tim Leibold verzichten. Dies bestätigte Trainer Daniel Thioune nach dem heutigen Mannschaftstraining. Der Linksverteidiger laboriert an einer Muskelzerrung und konnte nicht mit der Mannschaft trainieren. Die Handballer vom HSV Hamburg sind mit einem deutlichen Sieg in die neue Zweitliga-Saison gestartet. Vor 650 Zuschauern setzte sich das Team von Trainer Torsten Jansen am Ende mit 32:23 gegen die HSG Konstanz durch. Kapitän Niklas Weller war mit 9 Treffern bester Werfer der Hamburger. Bereits am kommenden Freitag geht es den HSVH weiter, dann mit dem Gastspiel beim EHV Aue.