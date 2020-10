Gesellschaft

16:19 Uhr | 12.10.2020

Mehr Präsenzversanstaltungen im Hybridsemester

Weitere Mensen und Cafés öffnen wieder

Ab heute öffnet das Studierendenwerk wieder vier weitere Cafès und Mensen an verschiedenen Hochschulstandorten in Hamburg. Damit soll die gastronomische Versorgung der Studierenden gewährleistet werden. Im Rahmen des Hybridsemesters werden in den kommenden Wochen wieder vermehrt Präsenzveranstaltungen an den Hamburger Hochschulen stattfinden. In den Einrichtungen gelten die bekannten Abstands- und Hygienemaßnahmen. Weitere Mensen sollen ab kommender Woche folgen. Informationen gibt es auf der Website des Hamburger Studierendenwerks.