Blaulicht

07:15 Uhr | 12.10.2020

Drei Personen erlitten Rauchgasvergiftungen

Brand in Mehrfamilienhaus in Billstedt

In einem Mehrfamilienhaus in Billstedt ist in der vergangenen Nacht ein Feuer in mehreren Kellerverschlägen ausgebrochen. Drei Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch die starke Rauchentwicklung war die Sicht derart eingeschränkt, dass die Feuerwehr zunächst einen sogenannten Drucklüfter einsetzen musste, um die Brandbekämpfung zu ermöglichen. Die Ursache des Feuers ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.