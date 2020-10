Sport

17:13 Uhr | 11.10.2020

Finale der Bundesliga auf der Alster

Segeln: NRV ist Deutscher Meister

Der Norddeutsche Regatta Verein ist Deutscher Meister der Segelvereine 2020. Bereits zum fünften gewinnen die Norddeutschen damit die Deutsche Segel-Bundesliga und das wie bei ihrem letzten Meistertitel in 2018 als Gastgeber auf der heimischen Alster. An drei Tagen traten die 36 Vereine der 1. und 2. Segel-Bundesliga in Hamburg zum finalen Showdown an. Mit vier Punkten Vorsprung zu ihrem Verfolger ONEKiel startete der Norddeutsche Regatta Verein nach den bisherigen vier Spieltagen als Tabellenführer in die Regatta und sicherte sich bei herausragenden Windbedingungen am Sonnabend den Titel.