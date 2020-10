Verkehr

16:50 Uhr | 11.10.2020

Das plant die Deutsche Bahn

Hamburg-Berlin im Halbstundentakt

Die Deutsche Bahn will die Strecke Hamburg-Berlin in Zukunft im Halbstundentakt anbieten. Das gab das Unternehmen am Sonntag bekannt. So soll zwischen Hamburg und Berlin die Anzahl der Züge von bisher 46 auf bis zu 60 Zugfahrten täglich wachsen. Damit sollen dann rund 6.000 zusätzliche Sitzplätze für die Fahrt von der Elbe an die Spree zur Verfügung stehen. Die Fahrtdauer der neuen Verbindungen zwischen den beiden Städten soll zwischen einer Stunde 45 Minuten und zwei Stunden betragen.