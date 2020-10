Gesellschaft

14:32 Uhr | 11.10.2020

Inzidenzzahl sinkt leicht auf 38,1

52 Corona-Neuinfektionen zum Sonntag

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hamburg ist zum Sonntag um 52 gestiegen. Das ist ein deutlich geringerer Wert, als in den tagen zuvor. Die Inzidenzzahl pro 100.000 Einwohner sinkt damit leicht auf 38,1. Weil der Wert trotzdem weiterhin hoch sei, wird die Maskenpflicht in Hamburg ab morgen ausgeweitet. An öffentlichen Plätzen wie dem Schulterblatt oder der Reeperbahn gilt sie nun auch unter freiem Himmel.