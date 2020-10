Stadtgespraech

16:27 Uhr | 10.10.2020

Aktuelle Infos zur Corona-Pandemie in Hamburg

Erweiterte Maskenpflicht ab Montag

So wie in den letzten Wochen, mit den bestehenden Corona-Maßnahmen, kann es laut Hamburger Senat nicht mehr weitergehen. Das zeigen die stetig ansteigenden Corona-Neuinfektionen. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher, Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard und Polizeipräsident Ralf Martin Meyer haben deshalb am Sonnabend im Hamburger Rathaus über den aktuellen Stand der Pandemie in Hamburg informiert und Ergebnisse von Großkontrollen am Freitagabend im Bereich der Gastronomie vorgestellt. Außerdem gilt ab Montag eine verschärfte Maskenpflicht in der Hansestadt: