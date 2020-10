Blaulicht

18:10 Uhr | 09.10.2020

Brücke mittlerweile wieder für Bahnverkehr freigegeben

LKW bleibt an Eisenbahnbrücke hängen

In Wandsbek ist am Nachmittag ein LKW voller Süßigkeiten an einer Eisenbahnbrücke hängen geblieben. Das Verkehrsschild mit der zulässigen Durchfahrtshöhe von 3,70 Meter hatte der Fahrer offenbar entweder übersehen oder ignoriert. Die Feuerwehr musste die verrutschte Fracht per Hand aus dem verkanteten LKW bergen. Die zwischenzeitlich gesperrte Brücke ist mittlerweile wieder für den Bahnverkehr freigegeben.