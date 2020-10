Gesellschaft

15:55 Uhr | 09.10.2020

Bundesweiter Azubi-Streiktag im öffentlichen Dienst

Streik der Auszubildenden in Krankenhäusern

Die Gewerkschaft ver.di hat die Auszubildenden in den Asklepios-Kliniken und im UKE am kommenden Dienstag zum Streik aufgerufen. Hintergrund ist ein bundesweiter Azubi-Streiktag im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung der Auszubildenden-Gehälter und Praktikantenvergütung um 100 Euro monatlich, die Kostenübernahme eines ÖPNV-Tickets, sowie eine Verlängerung der tarifvertraglichen Regelung zur Übernahme von Auszubildenden nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung. In Hamburg werden am Dienstag bis zu 300 Streikende erwartet.