Stadtgespraech

13:47 Uhr | 09.10.2020

Sauberkeitsmonitoring 2019 veröffentlicht

Stadtsauberkeit verbessert sich weiter

Die Stadtsauberkeit in Hamburg hat sich im Jahr 2019 weiter verbessert. Das geht aus dem aktuellen Bericht der Stadt im Rahmen der Sauberkeitsoffensive „Hamburg – gepflegt und grün“ hervor. Demnach verbesserte sich die Sauberkeit in allen analysierten Bereichen. Dazu zählt unter anderem die Sauberkeit von Geh- und Radwegen sowie von Grünanlagen und Spielplätzen. Zudem beteiligen sich Hamburgerinnen und Hamburger laut dem Sauberkeitsmonitoring immer aktiver an der Stadtsauberkeit.