18:16 Uhr | 08.10.2020

Zusätzliche Maßnahmen könnten ab Montag gelten

Neue Regelung für Corona-Beschränkungen

Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen wieder merklich an. Und dieser Trend lässt sich auch in Hamburg beobachten. 125 neue Corona-Infektionen wurden seit gestern in der Stadt verzeichnet. In den Hamburger Krankenhäusern werden derzeit 59 Personen mit dem Virus behandelt, 12 von ihnen auf Intensivstationen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nunmehr bei 36,1. Ab einer Inzidenz von 50 müsste die Stadt ein weitreichendes Beschränkungskonzept erlassen. Um dies nach Möglichkeit zu verhindern, hat der Senat nun eine neue Regelung beschlossen. Übersteigt der Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen die 35er-Schwelle, sollen neue Maßnahmen gelten. Bleibt das Infektionsgeschehen weiterhin hoch, könnten diese bereits am Montag gelten. Dazu zählt laut Senat:

- eine Maskenpflicht für alle personen in Gastroniebetrieben und im Einzelhandel, sowohl für Kunden als auch das Personal

- eine Maskenpflicht bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und in Gebäuden mit Publikumsverkehr

- eine Maskenpflicht an besonderen öffentlichen Plätzen, wo es regelhaft zu größeren Ansammlungen und Enge kommt

- Gesichtsvisiere sollen nur noch in Ausnahmefällen als ausreichende Mund-Nasen-Bedeckung anerkannt werden.