Verkehr

14:28 Uhr | 08.10.2020

Vorplanungen sollen noch im Oktober beginnen

Neue U3-Station in Barmbek-Nord geplant

Die U-Bahnlinie U3 soll eine neue Haltestelle in Barmbek-Nord bekommen. Die neue Station soll an der Fühlsbüttler Straße in Höhe der U-Bahn-Brücke parallel zum Hardorffsweg entstehen. Dadurch soll sich die Fahrt von dort in die Innenstadt um zehn Minuten verkürzen. Die Planungen für den Vorentwurf sollen noch in diesem Monat beginnen und im Frühjahr 2021 abgeschlossen werden. Mit dem Bau soll laut einer Sprecherin der Hochbahn jedoch erst in der zweiten Hälfte der 2020er-Jahre begonnen werden.