Gesellschaft

13:45 Uhr | 08.10.2020

Neue Regelung für weitere Einschränkungen

Corona: Inzidenz-Wert steigt auf 36,1

Neue Regelung für weitere Corona-Einschränkungen: Sofern der Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Marke von 35 überschreitet, sollen weitere, coronabedingte Beschränkungen gelten. Das bestätigte ein Sprecher der Sozialbehörde gegenüber Hamburg 1. Man wolle genau schauen, wo die Infektionsherde liegen und abhängig davon zielgerichtete Maßnahmen ergreifen. Diese könnten wieder zurückgenommen werden, sobald die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen unter 35 liege. Heute melden die Behörden 125 weitere Infektionen mit dem neue Coronavirus. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nunmehr bei 36,1. In den Hamburger Krankenhäusern werden derzeit 59 Personen mit dem Virus behandelt, 12 von ihnen auf Intensivstationen. Insgesamt haben sich in Hamburg nun 8668 Personen mit dem Virus infiziert. 6900 von ihnen gelten als wieder genesen.