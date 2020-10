Verkehr

12:19 Uhr | 08.10.2020

Stahlpoller sollen Parkunfälle vermeiden

Baumaßnahmen in der Waitzstraße beginnen

Die baulichen Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in der Waitzstraße beginnen in den kommenden Wochen. Das teilte das Bezirksamt Altona am Donnerstag mit. Ab dem 26. Oktober sollen Stahlpoller zwischen den Parklücken und den Geschäften die so genannten „Schaufensterunfälle“ verhindern. In der Vergangenheit war es immer wieder zu teils schweren Unfällen gekommen, bei denen Autos beim Parken in die Fassaden der Läden gekracht sind. Die Bauarbeiten sollen etwa 150.000 Euro kosten.