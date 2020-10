Wirtschaft

17:53 Uhr | 07.10.2020

Krise droht sich weiter zu verschärfen

Wirtschaftssenator appelliert an Gastronomen

Seit gestern sind in Hamburg 93 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die sieben Tage Inzidenz steigt auf 34,1. Und kratzt damit am kritischen Wert von 35. Unterdessen erwägt der Hamburger Senat nun neue Einschränkungen in der Gastronomie. Ähnlich wie in Berlin könnten Bars und Restaurants eine Art Sperrstunde drohen, auch ein zeitweises Verkaufsverbot für Alkohol wäre denkbar.